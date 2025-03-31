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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Bu mahalle başka mahalle! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu | Son dakika haberleri

        Bu mahalle başka mahalle! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu!

        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Cerrah Mahallesi'nde gelenek bu bayram da bozulmadı. Mahalle sakinleri, toplu bayramlaşma için bir araya gelip, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu; o anlar havadan da görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 09:32 Güncelleme: 31.03.2025 - 09:32
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        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
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        Bursa'da, İnegöl ilçesine bağlı 12 bin nüfuslu Cerrah Mahallesi sakinleri, dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor.

        Geleneksel hale gelen bayramlaşmaya, erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor.

        1000'DEN FAZLA KİŞİ SIRAYA GİRDİ

        DHA'daki habere göre bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbiriyle bayramlaştı.

        "60-65 YILDIR GELENEK SÜRÜYOR"

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        Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, bayramlaşma geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü söyleyerek, “Mahallemizdeki bayramlaşma geleneği 60-65 yıldır atalarımızdan bize kalan bir miras. Bu geleneği devam ettiriyoruz, ettirmeye de devam edeceğiz. Herkese hayırlı bayramlar” dedi.

        Mahallelinin bayramlaşma seremonisi havadan da kameraya yansıdı.

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