Bu mahalle başka mahalle! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu! Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Cerrah Mahallesi'nde gelenek bu bayram da bozulmadı. Mahalle sakinleri, toplu bayramlaşma için bir araya gelip, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu; o anlar havadan da görüntülendi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 31.03.2025 - 09:32 Güncelleme: 31.03.2025 - 09:32 facebook

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