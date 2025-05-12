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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Eğlence mekanında ölüme davet | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Eğlence mekanında ölüme davet! Kavga çıkınca çağırmışlar!

        Bursa'da, bir eğlence mekanında çalışanlarla müşteriler arasında çıkan kavgada 25 yaşındaki Hakan Uyanık hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Uyanık'ın, mekanda hesap yüzünden tartışan arkadaşları arayınca olay yerine gittiği belirtildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 08:17 Güncelleme: 12.05.2025 - 08:33
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        Eğlence mekanında ölüme davet!
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        Bursa'da olay, 9 Mayıs tarihinde Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Eğlenmek üzere mekana gelen arkadaş grubu, gecenin ilerleyen saatlerinde ayrılmak için hesabı istedi.

        MÜŞTERİLER DIŞARI ÇIKARTILDI

        DHA'daki habere göre hesabın fazla bulan grup ile mekan sahipleri arasında tartıma çıktı. Grup, mekan sahipleri ve çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı.

        ÜÇ KİŞİ SİLAHLA VURULDU

        Bir süre sonra grup, çağırdıkları arkadaşlarıyla birlikte mekana geri döndü. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi tabancayla vuruldu.

        25 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Hakan Uyanık (25), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDA

        Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, eğlence mekanında çalışan 8 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan, kavga öncesi grubun mekandan çıkarıldığı anlar, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        ARKADAŞLARI KAVGAYA ÇAĞIRMIŞ

        Hakan Uyanık’ın çıkan tartışma sonrası, arkadaşları arayınca olay yerine gittiği belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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