Bursa'nın İnegöl ilçesinde olay, saat 12.30 sıralarında Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki İshakpaşa İlkokulu önünde meydana geldi.

SİLAHINI ÇIKARIP ATEŞ AÇTI DHA'daki habere göre Hakan M. (36) ve sokakta karşılaştığı eski nişanlısı Asel Y. (29) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Hakan M., Asel Y.’ye tabancayla ateş açtı.

MERMİ SAĞ BACAĞINA İSABET ETTİ Sağ bacağına isabet eden mermiyle kanlar içinde kalan Asel Y. yere düşerken, Hakan M. koşarak uzaklaştı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI Bu arada olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Hakan M.’nin taksi durağının önünde konuştuğu Asel Y.’ye cebinden çıkardığı tabancayla yakın mesafeden ateş ettiği, yaralanan kadın acı içinde kıvranırken, şüphelinin koşarak kaçtığı görüldü. REKLAM

VELİLER YARDIMINA KOŞTU Saldırının bir ilkokulunun önünde meydana geldiği, Asel Y.’nin yardımını da çocuklarını almak için okul önünde bekleyen velilerin koştuğu da görüntülere yansıdı.

İLK MÜDAHALEYİ KADINLAR YAPTI Asel Y.’ye ilk müdahaleyi, çocuklarını almak için ilkokulun önünde bekleyen kadın veliler yaptı. Bir kadın Asel Y.’nin bacağına tampon yaparken, bir başkası ise güneşten etkilenmemesi için başında şemsiye ile bekledi.