Fenalaşıp suya düştü! Kaplıcada kahreden ölüm!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ailesiyle kaplıcaya giden emekli öğretmen 58 yaşındaki Hasan Yıldırım, bir anda fenalaşıp suya düştü. Yıldırım'ın yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi
Bursa'da acı olay, dün saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Kurşunlu Mahallesi'ndeki doğal termal alanında meydana geldi.
FENALAŞIP SUYA DÜŞTÜ
DHA'daki habere göre ailesiyle birlikte geldiği kaplıcaya giren Hasan Yıldırım (58), bir süre sonra fenalaşarak suya düştü.
SUDAN HAREKETSİZ HALDE ÇIKARTILDI
Ailesi, hareketsiz duran Yıldırım'ı sudan çıkararak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE SAPTANACAK
Hasan Yıldırım'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.