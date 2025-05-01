Tarlasına kuracaktı... Köstebek tabancası sonu oldu!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tarlasında kurmak istediği köstebek tabancasının patlamasıyla yaralanan 29 yaşındaki Hasan Gergen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Bursa'da olay, saat 10.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Tuzla Mahallesi’nde meydana geldi. Hasan Gergen (29), babası İlyas Gergen (55) ile birlikte otları biçmek için tarlaya gitti.
KÖSTEBEK TABANCASI KURMAK İSTEDİ
DHA'daki habere göre babası otları biçtiği sırada, iddiaya göre Hasan Gergen de eline aldığı köstebek tabancasını kurmak istedi.
SAÇMALAR KARNINA İSABET ETTİ
Tabancanın patlamasıyla çıkan saçmaların karnına isabet ettiği Gergen yaralandı. Babasının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hasan Gergen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Gergen doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.