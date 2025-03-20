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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!

        Bursa'da, bir yolcu, yaşlı bir kişiyle tartışıp hakaret edince, diğer yolcular tarafından tekmelenip, istasyona yanaşan metrodan dışarı atıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 13:24 Güncelleme: 20.03.2025 - 13:53
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        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
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        Bursa'da olay, Kestel-Üniversite hattında sefer yapan BursaRay’da meydana geldi. İddiaya göre, erkek bir yolcu, yaşlı bir yolcuyla tartışıp hakaret etti.

        TEKME TOKAT METRODAN ATTILAR

        DHA'daki habere göre diğer yolcuların tepki gösterdiği, erkek yolcu, metro Şehreküstü İstasyonu’na geldiğinde tekme tokat dövülüp dışarı atıldı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

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        O anlar, istasyonda bekleyen bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Görüntülerde, metronun içinde darp edilen yolcunun, vagonun kapıları açıldığında, diğer yolcular tarafından tekmelenerek dışarı atıldığı, elindeki poşetlerin de yere düştüğü görüldü.

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