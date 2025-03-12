Mühendis kırma eleme makinesinin içine düştü!
Bursa'da, krom fabrikasında kırma-eleme makinesinin içine düşen 33 yaşındaki mühendis Çağrı Baş, olay yerinde hayatını kaybetti. Eşinin 7 aylık hamile olduğu belirtilen Çağrı Baş'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi
Bursa'da yürekleri yakan olay Orhaneli ilçesinde meydana geldi. Gümüşpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir krom fabrikasında çalışan mühendis Çağrı Baş (33), kırma-eleme bölümündeki makinenin içine düştü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
DHA'daki habere göre ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Baş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
2 AY SONRA BABA OLACAKTI
Eşinin 7 aylık hamile olduğu belirtilen Çağrı Baş’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.