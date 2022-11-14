Bursa'da sahte içki zehirlenmesi: 2 kişi öldü, 8 kişi tedaviye alındı (6)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SAYI 10'A YÜKSELDİ

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlenen Fatih U. ve Suriyeli Basem M., ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; Ramazan Ç. (48) ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Fatih U., Basem M. ve Ramazan Ç. ile birlikte kentte sahte içki şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi sayısı 10'a yükseldi. Bu kişilerden 2´si yaşamını yitirirken, 8 kişinin tedavisi sürüyor. (DHA)Muammer İRTEMMehmet İNAN/BURSA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEMMehmet İNAN

2022-11-14 19:19:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.