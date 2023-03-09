Evinde 2 kilo esrarla yakalandı

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Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA´nın Gemlik ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda evinde 2 kilo 15 gram esrarla yakalanan A.S. (43), gözaltına alındı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.S.´yi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı´nın izniyle şüphelinin evine baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada, 2 kilo 15 gram esrar, 2 dijital terazi, 3 tabanca, 1 kasatura ile 20 mermi ele geçirildi. `Uyuşturucu madde ticareti yapmak´ suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2023-03-09 11:09:56



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