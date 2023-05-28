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Bursalı tiyatrocu, geyik kostümüyle oy kullandı

DHA

Bursalı tiyatrocu, geyik kostümüyle oy kullandı


BURSA, (DHA)-BURSA'da tiyatro oyuncusu Bahtiyar Keskin (59), geyik kostümü giyerek oy kullanmaya geldi.
Tiyatro oyuncusu Bahtiyar Keskin, geyik kostümü giyerek oy kullanmaya gitti. Kostümü nedeniyle, okul bahçesindeki vatandaşların ve çocukların ilgisini çeken Keskin, uzun süre güvenlik gerekçesi ile içeri alınmadı. Bahtiyar Keskin, geçirildiği kontrollerin ardından içeri alınırken, kafasındaki boynuzlu başlığını çıkartıp oyunu kullandı.Siyasilerin kırıcı sözlerden sakınması gerektiğini ifade etmek ve farkındalık yaratmak için böyle bir kostümle oy kullanmaya geldiğini belirten Keskin, siyaset için kavga dövüş yapılmaması gerektiğini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez BURSA, (DHA)
2023-05-28 16:47:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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