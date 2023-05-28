Bursalı tiyatrocu, geyik kostümüyle oy kullandı

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BURSA, (DHA)-BURSA'da tiyatro oyuncusu Bahtiyar Keskin (59), geyik kostümü giyerek oy kullanmaya geldi.

Tiyatro oyuncusu Bahtiyar Keskin, geyik kostümü giyerek oy kullanmaya gitti. Kostümü nedeniyle, okul bahçesindeki vatandaşların ve çocukların ilgisini çeken Keskin, uzun süre güvenlik gerekçesi ile içeri alınmadı. Bahtiyar Keskin, geçirildiği kontrollerin ardından içeri alınırken, kafasındaki boynuzlu başlığını çıkartıp oyunu kullandı.Siyasilerin kırıcı sözlerden sakınması gerektiğini ifade etmek ve farkındalık yaratmak için böyle bir kostümle oy kullanmaya geldiğini belirten Keskin, siyaset için kavga dövüş yapılmaması gerektiğini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez BURSA, (DHA)

2023-05-28 16:47:45



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