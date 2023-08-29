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        HAFİF TİCARİ ARAÇ KAZAYA MÜDAHALE EDEN POLİSLERE ÇARPIP YARALADI; SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 00:48 Güncelleme: 29.08.2023 - 00:48
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        HAFİF TİCARİ ARAÇ KAZAYA MÜDAHALE EDEN POLİSLERE ÇARPIP YARALADI; SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
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        Kazım BULUT/ GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA´nın Gemlik ilçesinde meydana gelen hasarlı kazaya müdahale eden polis memuru Ferdi Altuntaş ve Doğan Gürsoy'a, hafif ticari araç çarptı. Kazada yaralanan 2 polis hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan sürücünün 0.89 promil alkollü olduğu öğrenildi.

        Kaza, saat 21.30 sıralarında Gemlik ilçesi, Bursa Yalova yolunda meydana geldi. Engürücük mevkisinde meydana gelen hasarlı kaza nedeniyle yol güvenliği için Bölge Trafik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Ferdi Altuntaş ile ekip arkadaşı Doğan Gürsoy bölgeye gitti. Polis ekibinin araçtan indiği sırada, aynı istikamette ilerleyen Ali Ayan yönetimindeki 16 ZY 057 plakalı hafif ticari araç önce polis otosuna ardından da polis memuru Ferdi Altuntaş ve Doğan Gürsoy´a çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Ferdi Altuntaş ve Doğan Gürsoy, Gemlik Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

        Tedaviye alınan Ferdi Altuntaş´ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken Doğan Gürsoy ise detaylı kontrol için Bursa Şehir Hastanesi´ne sevk edildi.0.89 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

        Kaza yerinde incelemede bulunan polis ekiplerinin kontrolünde, sürücü Ali Ayan´ın 0.89 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Ayan´ın polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.Görüntü Dökümü

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        -Yaralı polis Doğan Gürsoy´un ambulansa taşınması

        -Olay yeri detayDHA-Gündem Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

        2023-08-29 00:47:12

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