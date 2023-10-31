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        Bursa'da hasta yakınının darbettiği kadın doktor yaralandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 15:14 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:15
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        Bursa'da hasta yakınının darbettiği kadın doktor yaralandı (2)
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        SAĞLIKÇALIŞANLARISALDIRIYI KINADI 

        Bursa Şehir Hastanesi'nde Hematoloji uzmanı Dr. Nihan Alkış'ın (40), hasta yakını T.E. (30) tarafından darbedilmesine ilişkin sağlık çalışanları tarafından hastane bahçesinde basın açıklaması yapıldı. Bursa Tabipler Odası, Hekimsen, Hekim Birliği Sendikası, Genel Sağlık İş Sendikası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası tarafından düzenlenen basın açıklamasında, sağlıkta artan şiddete dikkat çekildi. Genel Sağlık İş Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Çukadar, yaşanan şiddetin kaygı verici boyuta ulaştığını belirterek, "Sağlık hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluşlarında, şiddetsiz gün geçmemektedir. 2023'ün ilk 6 ayında 'beyaz kod' sistemine 9 bin 35 adet başvuru olmuştur. Bu rakamlar sadece buz dağının görünen kısmıdır. Şiddetin gerçek boyutları daha yüksektir" dedi. 

        'CAN GÜVENLİĞİ OLMADAN SAĞLIK HİZMETİ SÜRDÜRÜLEMEZ'

        Sağlıkta şiddetin önlenmesi için önlemlerin arttırılması, Sağlık Bakanlığı bünyesinde, tüm meslek örgütlerinin ve sendikaların temsil edildiği Mücadele Kurulu'nun kurulması gerektiğini belirten Çukadar, "Sağlık emekçilerinin çalıştıkları kurumlarda can güvenliği yoktur. Can güvenliği olmadan sağlık hizmeti sürdürülemez. Bu şekilde devam ederse, yakında sağlık hizmeti verecek emekçi kalmayacaktır. Şiddetin önü alınmalı, sağlık emekçilerinin can güvenliği sağlanmalıdır" diye konuştu. 

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