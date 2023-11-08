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        ORMAN YOLUNDA OTOMOBİLİN ÖNÜNE ÇIKAN YAVRU İLE ANNE AYI KAMERADA  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 05:08 Güncelleme: 08.11.2023 - 05:08
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        ORMAN YOLUNDA OTOMOBİLİN ÖNÜNE ÇIKAN YAVRU İLE ANNE AYI KAMERADA  
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        BURSA'nınİnegölilçesinde, orman yolunda otomobilin önüne çıkan yavru ile anne ayı, 2 arkadaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, gece saatlerinde Tuzla Mahallesi mevkisindeki orman yolunda meydana geldi. 2 arkadaş, otomobille orman yolunda gezintiye çıktı. Otomobil ilerlerken, yiyecek aramak için orman yoluna çıktığı düşünülen yavru ayı ile annesi, bir anda aracın önünde durdu. Anne ayı ile yavrusu bir süre otomobilin önünde koşarken, daha sonra ağaçların arasına girerek gözden kayboldu.

        O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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