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        Bursa'da 10 katlı iş merkezinde yangın (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 03:58 Güncelleme: 12.11.2023 - 04:00
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        Bursa'da 10 katlı iş merkezinde yangın (2)
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        33İTFAİYEARACI VE 100 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLDİ; 2,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Bursa´nın Nilüfer ilçesinde 10 katlı iş merkezinin giriş katındaki kafede saat 01.00 sıralarında çıkan yangın, dış cephenin kompozit kaplı olması nedeniyle kısa sürede bütün binaya yayıldı. Yangına, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 33 itfaiye aracı ve 100 personelle müdahale edilirken, bölgeye AFAD ekipleri ile çevik kuvvet polisleri de sevk edildi. Çevik kuvvet polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin 2,5 saat süren müdahalesinin ardından kontrol alına alındı. 99 ofisin olduğu öğrenilen iş merkezinde soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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