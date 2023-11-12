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        Bursa'da lodos, sağanak ve dolu yağışı

        BURSA'daetkili olan lodos, yerini sağanağa ve dolu yağışına bıraktı. Yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 12.11.2023 - 10:50
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        Bursa'da lodos, sağanak ve dolu yağışı
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        BURSA'daetkili olan lodos, yerini sağanağa ve dolu yağışına bıraktı. Yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

        Saatteki hızı 68 kilometreye kadar ulaşan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Dün gün boyu etkisini sürdüren lodos nedeniyle ağaçlar devrildi, iş yerlerinin tenteleri uçtu. Gemlik ilçesinde lodosun hızı, saatte 100 kilometreye kadar ulaştı. Bir okulun çatısı, park halindeki araçların üzerine düştü; araçlarda hasar oluştu. Lodos, akşam saatlerinde yerini sağanağa bıraktı. Kuvvetli yağış kent genelinde etkili olurken, Ankara Yolu Caddesi'nde rögarlar taştı; sürücüler zor anlar yaşadı. Mimar Sinan Alt Geçidi kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekiplerinin müdahalesi ile yol tekrardan trafiğe açıldı.

        10 DAKİKA SÜREN DOLU, HAYATI FELÇ ETTİ

        Kent genelinde gece saatlerinde ise dolu yağışı etkili oldu. 10 dakika süren dolu nedeniyle vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Kestel ilçesinde de aniden bastıran dolu ve kuvvetli yağış nedeniyle rögarlar taştı; cadde ve sokaklar göle döndü.

        Bursa Meteroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre; 5 saatte kent merkezinde metrekareye düşen yağış miktarı 22,9, Mustafakemalpaşa ilçesinde 42,3, Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi´nde 41,1, Keles ilçesinde 39,4, Uludağ kayak merkezinde ise 39,6 kilogram olarak ölçüldü.

        Bursa'da gün boyu aralıklarla lodos ve yağışın etkili olması bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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