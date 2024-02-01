BURSA'DA 'HUZUR VE GÜVEN' DENETİMİ

BURSA'nınİnegöl ilçesinde 250 polisin katılımıyla gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' denetiminde, bin 925 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı, yakalama kararı bulunan 11 kişi gözaltına alındı. Trafik denetimlerinde ise bin 297 araç kontrol edilirken, 271 araç sürücüsüne toplam 493 bin 330 lira cezai işlem uygulandı, 2 araç da trafikten men edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnegöl ilçesinde 'Huzur ve Güven' denetimi yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesindeki denetimde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme Şubeleri ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan yaklaşık 250 personel görev aldı. Park ve bahçeler, metruk binalar, umuma açık yerler, alkollü, alkolsüz mekanlar kontrol edilirken, trafik ekipleri de yol uygulamaları yaptı. Denetimlerde bin 925 kişinin UYAP sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranması olan 11 kişi yakalandı. Şüphelenilen kişilerin üst aramasını yapan ekipler, 3 kişinin üzerinden uyuşturucu madde ele geçirdi.

Trafik ekiplerinin yaptığı yol kontrollerinde ise bin 297 arak kontrol edilirken, 271 araç sürücüsüne toplam 493 bin 330 lira para cezası uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.