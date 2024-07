Özgür Özel: Bir gün devlet milletin karşısına dizilirse, orada devlet değil millet kazanır (7)

‘HANGİSİYASİ GÖRÜŞTEN OLURSA OLSUN BU PARTİ HERKESİN BABA EVİDİR’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Bursa ziyaretinin 2’nci gününde son durağı, partisinin Yıldırım İlçe Başkanlığı’nın ‘Üye Katılım ve Rozet Takma Töreni’ oldu. Yeni üyelere ‘Baba evine hoş geldiniz’ diyen Özel, AK Parti ve MHP’lilere de seslenerek, “Seçimler geçtikten beri yaptığımız çağrıyla, partimize resmen kaydı gerçekleşen 70 bine yakın üye var. Rakam 100 bine yaklaşıyor işlemleri sürenlerle birlikte ve Cumhuriyet Halk Partisi ailesi hızla büyüyor. Seçim akşamı kürsüden şunu söylemiştim. Dedim ki, o yüzde 25’lik çap taban artık kırıldı. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin önündeki engeller kalktı. Bundan sonra hızla büyümeye, güçlenmeye devam edeceğiz demiştim. O gün de söyledim. Türkiye'nin dört bir yanında, 81 ilde, 973 ilçede söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi herhangi bir siyasi parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi cumhuriyetten önce kurulmuş, kurtuluşu örgütleyenlerin, Kuvayi Milliyeci’lerin, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'nin, canlarını ortaya koyarak vatanını savunanların ve canları pahasına bu ülkeyi kuranların kurduğu partidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partidir. O yüzden bu partiye ben baba evi diyorum. Gittiğim her yerde sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değil, hangi siyasi görüşten olursa olsun bu parti herkesin baba evidir diyorum. Nedir baba evi, herkes baba evine doğar. Ana kucağına doğar. Büyür, gelişir, kimi baba evinde kalır, kimi başka tarafa gider. Kimi büyüğünü arar, kimi daha küçüğüne kanaat getirir. Kimi yakında oturur, kimi ırakta oturur. Ama herkes bilir ki, başım sıkışırsa, dara düşersem, darlanırsam, zorlanırsam, bir baba evi vardır. Çorbası kaynamaktadır, bacası tütmektedir ve kapıları açık beni beklemektedir. İşte şimdi gün AK Parti’liler için, MHP'liler için, tüm siyasi partiler için o gündür ve kapıları ardına kadar açıktır” dedi.

‘KÜSKÜNLÜKLERE, KİŞİSEL BEKLENTİLERE FEDA EDİLECEK BİR DÖNEMDE DEĞİLİZ’

31 Mart Mahalli İdareler ve Genel Seçimleri'nden bu yana yapılan anketlerde CHP’nin önde olduğunu söyleyen Özel, şöyle konuştu:

“Bu sefer bu iş hep beraber olacak. Son gece yatarken, yarın acaba ne olacak diye düşünmeyeceğiz. Seçimi aylar öncesinden, yıllar öncesinden garanti edeceğiz. Bunun yolu her birimizin bu inançla, bu azimde olması. Aramızdaki kardeşliği pekiştirmeli, mesafeleri daraltmalı, omuz omuza vermeli, kol kola girmeli, partinin başarısı için hep birlikte yılmadan çalışmalıyız. Küskünlüklere, kırgınlıklara, kızgınlıklara, kişisel beklentilere feda edilecek bir dönemde değiliz. Yüzyıl önce düşmanı kovup bu ülkeyi kuranlar, kolay şartlarda değildiler. Çocuklarının işi, kendilerinin aşı, gelecekle ilgili kaygıları, bugünküyle kıyaslanmayacak durumdaydı. Onlar canlarını ortaya koydular. Onlar hayatlarını ortaya koydular. Önümüzdeki en fazla 4 yıl ama belki 1 yılı bile bulmadan önümüze gelecek sandıkta, yüzyıl öncesinde olduğu gibi, bu memleketi bir kez daha kurtaracağız. Demokrasiyi bir kere daha kuracağız. Bunun için her birinize ihtiyaç var, her birimize. Onun için çoğalmak büyümek, birlikte çalışmak çok önemli. Herkesi bir seferberliğe davet ediyoruz. Bursa'da kazandığımız büyük zaferden sonra, her iki kişiden birinin oyunu almanın başarısını, çok yüksek başarısını, onurla, gururla ama kibre kapılmadan taşımalıyız. Bakın 47 yıl sonra Bursa'yı aldık. 47 yıl sonra parti yeniden birinci parti oldu. 47 yıl önce biz Bursa'yı kazanırken, Bülent Ecevit de Türkiye'de partisini birinci parti yapmıştı. O günden bugüne Bursa'yı alamamıştık. O günden bugüne birinci parti olamamıştık. Bursa'yı alan birinci parti oluyor. Yıldırım'ı alan iktidar oluyor. Ben örgütümüze inanıyorum, güveniyorum. Milletvekillerimizle, parti meclisi üyelerimizle birlikte hepinizin, hep birlikte bu büyük zaferi kazanacağınıza, yine yüzümüzü güldüreceğimize inanıyorum.”