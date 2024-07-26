Özgür Özel: Bir gün devlet milletin karşısına dizilirse, orada devlet değil millet kazanır (7)

‘HANGİSİYASİ GÖRÜŞTEN OLURSA OLSUN BU PARTİ HERKESİN BABA EVİDİR’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Bursa ziyaretinin 2’nci gününde son durağı, partisinin Yıldırım İlçe Başkanlığı’nın ‘Üye Katılım ve Rozet Takma Töreni’ oldu. Yeni üyelere ‘Baba evine hoş geldiniz’ diyen Özel, AK Parti ve MHP’lilere de seslenerek, “Seçimler geçtikten beri yaptığımız çağrıyla, partimize resmen kaydı gerçekleşen 70 bine yakın üye var. Rakam 100 bine yaklaşıyor işlemleri sürenlerle birlikte ve Cumhuriyet Halk Partisi ailesi hızla büyüyor. Seçim akşamı kürsüden şunu söylemiştim. Dedim ki, o yüzde 25’lik çap taban artık kırıldı. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin önündeki engeller kalktı. Bundan sonra hızla büyümeye, güçlenmeye devam edeceğiz demiştim. O gün de söyledim. Türkiye'nin dört bir yanında, 81 ilde, 973 ilçede söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi herhangi bir siyasi parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi cumhuriyetten önce kurulmuş, kurtuluşu örgütleyenlerin, Kuvayi Milliyeci’lerin, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'nin, canlarını ortaya koyarak vatanını savunanların ve canları pahasına bu ülkeyi kuranların kurduğu partidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partidir. O yüzden bu partiye ben baba evi diyorum. Gittiğim her yerde sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değil, hangi siyasi görüşten olursa olsun bu parti herkesin baba evidir diyorum. Nedir baba evi, herkes baba evine doğar. Ana kucağına doğar. Büyür, gelişir, kimi baba evinde kalır, kimi başka tarafa gider. Kimi büyüğünü arar, kimi daha küçüğüne kanaat getirir. Kimi yakında oturur, kimi ırakta oturur. Ama herkes bilir ki, başım sıkışırsa, dara düşersem, darlanırsam, zorlanırsam, bir baba evi vardır. Çorbası kaynamaktadır, bacası tütmektedir ve kapıları açık beni beklemektedir. İşte şimdi gün AK Parti’liler için, MHP'liler için, tüm siyasi partiler için o gündür ve kapıları ardına kadar açıktır” dedi.

‘BU EVİN TAPUSU BİR KİŞİYE AİT, O DA GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ Partililere seslenerek, birlik ve beraberlik çağrısı yapan Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sizler bu partinin emekçileri, baba evinin bacası tütsün diye, o baba evine yıllardır odun çekenlersiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinizin emeklerine sağlık. Şimdi o baba evine gelenler var. Bugün Yıldırım'da 600 kişi koştu, baba evine geldi. Önünde durmadı kimse. ‘Niye gelmedin daha önceden’ demedi. ‘Niye gitmiştin’ demedi. ‘Buyur gelin, bu baba evinin baş köşesidir’ dedi. Çünkü bu baba evinin tapusu hiçbirimizde değil. Bende de yok. Kemal Bey'de de yoktu. Bülent Ecevit'in de değildi bu evin tapusu, İsmet Paşa'nın da. Bu evin tapusu bir kişiye ait, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bunun için bütün anketler, çalışmalar gösteriyor ki bu ülkede Atatürk sevgisi, ona minnet, cumhuriyetin kurucu babalarına, kurucu kadrolarına minnet, yüzde 95’in üzerindedir. O yüzden Atatürk'ü sevenler, Atatürk'ün kurduğu partiyle birlikte yollarına devam ederlerse, bu yol kutlu bir yoldur. Bu yol onurlu bir yoldur. Bu yol 47 yıldır birinci parti olmayan, yıllardır iktidar olmayan ama çıkar için, para için, tayin için, terfi için, ihaleler için değil, vatan için, millet için, bayrak için bir arada duranların yoludur. Buradakiler, bu partinin üyeleri, kendilerini değil vatanlarını, kendi evlatları kadar başkasının evlatlarını düşünürler. Yoksulluğu yönetmek istemeyiz biz. Yardım kolilerini alıp da gidip parti propagandası yapmak, kömür yardımı için bile partiye üye kayıt zorunluluğu yapmak, zora düşene ‘Önce partiye kaydol’ diyenlerin partisi değil, yoldan gelene,‘Yoldan geldin, aç mısın, tok musun’ diye soranların, ‘Ne içersin’ diye soranların, sonradan ‘Seni bana kim yolladı’ diye sormayıp, ‘Sana nasıl yardımcı olalım’ diye soranların partisidir. İşte bu yüzden kimileri gelir, kimileri gider. Herkes gider, Cumhuriyet Halk Partisi buradadır. Ulu bir çınardır. Gün olur, bu ulu çınarın etrafından hızla büyüyen sarmaşıklar tırmanır, tırmanır, tırmanır, bazen boyu çınarı aşar. Yukarıdan bakar, tepeden bakarlar çınara. Dalga geçerler, küçük görürler, hakir görürler. Çınar sağlam kökleriyle, iri gövdesiyle, kollarıyla, yeni sürgünleriyle durur ve gülümser. ‘Hele bir kışı görelim’ der. Kış gelir, ayaz çıkar, don olur. O yukarıdan gidip de bakanlar kururlar, dökülürler, parçalanırlar. Çınar dimdik ayakta durur. Çünkü bu çınarı ekenler, bu çınarı şehit kanlarıyla suladı. Bu çınar, bu toprakların güvencesidir. Kökü milli mücadelededir. Ucundaki sürgünleri, bu partinin gencecik evlatlarıdır. Onun için size vereceğim müjde şudur ki, her hafta 10 bin üye kaydediyoruz. Bunun 8 bin 300’ü genç üyedir. Gencecik kadınlar, gencecik erkekler bu partiye koşmaktadır. Bu parti gençliğin umudu olmuştur. Bu parti, daha 31 Mart seçimlerine kadar, 4 gencin 3’ü yurt dışına gitmek istiyorum diyen, artık bu ülkeden umudunu kesen gençlerin, bir seçim daha beklemeye karar vermesine vesile olmuştur. Hep birlikte başaracağız diyorum.”

‘ÜLKENİN ARTIK RECEP TAYYİP ERDOĞAN’DAN BEKLENTİSİ KALMADI’ Partililere rehavete ve kibre kapılmamaları uyarısında da bulunan Özel, “31 Mart akşamı şunu da söyledim. Çok sevinip, çok eğlenip kimseyi küstürmeyin. Kimseyi üzmeyin. Çünkü daha yürüyecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Belediye başkanlarını seçtik, hepsine söylüyorum. Cebinizde 412 belediye başkanımız var. 412 anahtar. O anahtarlar belediyenin kapısının anahtarı, kasasının anahtarı, şehrin altın anahtarı falan değil. O anahtarlar, cumhuriyetin ikinci yüzyılında yapılacak ilk seçimlerde, Atatürk'ün partisini birinci parti yapmanın anahtarıdır. Onun için hep birlikte çalışacağız. Başkanlarımızı destekleyeceğiz. Ufak tefek yanlışları, kusurları el birliğiyle örteceğiz. Sosyal medyadaki güzellikleri çoğaltacağız. Asla ve asla olmaması gereken polemiklere, tartışmalara girmeyeceğiz. Türkiye'yi kucaklayacağız. Birbirimize ve ülkemize sahip çıkacağız. Ülkenin artık, bu ülkeyi yöneten Recep Tayyip Erdoğan'dan, partisinden, ittifak ortalarından bir beklentisi kalmamış durumda. 31 Mart tarihinde, 47 yıl sonra, cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk seçimlerinden partimiz birinci parti çıkmıştır. Hepinize kutlu olsun” dedi.

‘KÜSKÜNLÜKLERE, KİŞİSEL BEKLENTİLERE FEDA EDİLECEK BİR DÖNEMDE DEĞİLİZ’ 31 Mart Mahalli İdareler ve Genel Seçimleri'nden bu yana yapılan anketlerde CHP’nin önde olduğunu söyleyen Özel, şöyle konuştu: “Bu sefer bu iş hep beraber olacak. Son gece yatarken, yarın acaba ne olacak diye düşünmeyeceğiz. Seçimi aylar öncesinden, yıllar öncesinden garanti edeceğiz. Bunun yolu her birimizin bu inançla, bu azimde olması. Aramızdaki kardeşliği pekiştirmeli, mesafeleri daraltmalı, omuz omuza vermeli, kol kola girmeli, partinin başarısı için hep birlikte yılmadan çalışmalıyız. Küskünlüklere, kırgınlıklara, kızgınlıklara, kişisel beklentilere feda edilecek bir dönemde değiliz. Yüzyıl önce düşmanı kovup bu ülkeyi kuranlar, kolay şartlarda değildiler. Çocuklarının işi, kendilerinin aşı, gelecekle ilgili kaygıları, bugünküyle kıyaslanmayacak durumdaydı. Onlar canlarını ortaya koydular. Onlar hayatlarını ortaya koydular. Önümüzdeki en fazla 4 yıl ama belki 1 yılı bile bulmadan önümüze gelecek sandıkta, yüzyıl öncesinde olduğu gibi, bu memleketi bir kez daha kurtaracağız. Demokrasiyi bir kere daha kuracağız. Bunun için her birinize ihtiyaç var, her birimize. Onun için çoğalmak büyümek, birlikte çalışmak çok önemli. Herkesi bir seferberliğe davet ediyoruz. Bursa'da kazandığımız büyük zaferden sonra, her iki kişiden birinin oyunu almanın başarısını, çok yüksek başarısını, onurla, gururla ama kibre kapılmadan taşımalıyız. Bakın 47 yıl sonra Bursa'yı aldık. 47 yıl sonra parti yeniden birinci parti oldu. 47 yıl önce biz Bursa'yı kazanırken, Bülent Ecevit de Türkiye'de partisini birinci parti yapmıştı. O günden bugüne Bursa'yı alamamıştık. O günden bugüne birinci parti olamamıştık. Bursa'yı alan birinci parti oluyor. Yıldırım'ı alan iktidar oluyor. Ben örgütümüze inanıyorum, güveniyorum. Milletvekillerimizle, parti meclisi üyelerimizle birlikte hepinizin, hep birlikte bu büyük zaferi kazanacağınıza, yine yüzümüzü güldüreceğimize inanıyorum.”