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        BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

        BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 8 seferi, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 09:46 Güncelleme: 01.10.2024 - 09:50
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        BUDO'nun 8 seferi iptal edildi
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        BURSA Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) 8 seferi, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

        Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılacak olan 8 seferini iptal etti. BUDO'dan yapılan duyuruda, 07.00 ile 12.55 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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