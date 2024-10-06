TOFAŞ - Beşiktaş Fibabanka: 99-95

Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında TOFAŞ sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı 99-95 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 26 sayıyla konuk ekipten Jonah Mathews oldu. TOFAŞ’ta Reed ve O’Brien 20’şer, Perez ise attığı 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

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