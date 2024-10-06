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        TOFAŞ - Beşiktaş Fibabanka: 99-95

        SALON:TOFAŞHAKEMLER: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Tolga AkkuşoğluTOFAŞ: Reed 21, Perez 19, Yiğitcan Saybir 14, Tolga Geçim 4, Thompson 3, Özgür Cengiz, Trifunovic 1, Berk Demir 6, Obrien 20, Bankston 11BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Mathews 26, Needham 12, Berk Uğurlu 5, Sleva 3, Terry 5, Allman 17, Yiğit Arslan 5, Morgan 9, Kerem Konan 8, Martin 51'İNCİ PERİYOT: 30-30DEVRE: 54-503'ÜNCÜ PERİYOT: 73-73Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında TOFAŞ sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı 99-95 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 12:30 Güncelleme: 06.10.2024 - 12:35
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        TOFAŞ - Beşiktaş Fibabanka: 99-95
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        SALON:TOFAŞ

        HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Tolga Akkuşoğlu

        TOFAŞ: Reed 21, Perez 19, Yiğitcan Saybir 14, Tolga Geçim 4, Thompson 3, Özgür Cengiz, Trifunovic 1, Berk Demir 6, Obrien 20, Bankston 11

        BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Mathews 26, Needham 12, Berk Uğurlu 5, Sleva 3, Terry 5, Allman 17, Yiğit Arslan 5, Morgan 9, Kerem Konan 8, Martin 5

        1’İNCİ PERİYOT: 30-30

        DEVRE: 54-50

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 73-73

        Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında TOFAŞ sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı 99-95 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 26 sayıyla konuk ekipten Jonah Mathews oldu. TOFAŞ’ta Reed ve O’Brien 20’şer, Perez ise attığı 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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