TOFAŞ - Beşiktaş Fibabanka: 99-95
SALON:TOFAŞHAKEMLER: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Tolga AkkuşoğluTOFAŞ: Reed 21, Perez 19, Yiğitcan Saybir 14, Tolga Geçim 4, Thompson 3, Özgür Cengiz, Trifunovic 1, Berk Demir 6, Obrien 20, Bankston 11BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Mathews 26, Needham 12, Berk Uğurlu 5, Sleva 3, Terry 5, Allman 17, Yiğit Arslan 5, Morgan 9, Kerem Konan 8, Martin 51'İNCİ PERİYOT: 30-30DEVRE: 54-503'ÜNCÜ PERİYOT: 73-73Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında TOFAŞ sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı 99-95 mağlup etti.
SALON:TOFAŞ
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Tolga Akkuşoğlu
TOFAŞ: Reed 21, Perez 19, Yiğitcan Saybir 14, Tolga Geçim 4, Thompson 3, Özgür Cengiz, Trifunovic 1, Berk Demir 6, Obrien 20, Bankston 11
BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Mathews 26, Needham 12, Berk Uğurlu 5, Sleva 3, Terry 5, Allman 17, Yiğit Arslan 5, Morgan 9, Kerem Konan 8, Martin 5
1’İNCİ PERİYOT: 30-30
DEVRE: 54-50
3’ÜNCÜ PERİYOT: 73-73
Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında TOFAŞ sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı 99-95 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 26 sayıyla konuk ekipten Jonah Mathews oldu. TOFAŞ’ta Reed ve O’Brien 20’şer, Perez ise attığı 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
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