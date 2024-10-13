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        Dedesini, dedesinin birlikte yaşadığı kadını ve evdeki 1 kişiyi bıçak ve baltayla öldürdü

        BURSA'nın Orhaneli ilçesindeki bir evde, kendilerinden haber alınamayan Mustafa Macar (73) ile birlikte yaşadığı Cavidan Aydın (70) ve kimliği belirlenemeyen bir kişinin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 01:23 Güncelleme: 13.10.2024 - 01:25
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        Dedesini, dedesinin birlikte yaşadığı kadını ve evdeki 1 kişiyi bıçak ve baltayla öldürdü
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        BURSA'nın Orhaneli ilçesindeki bir evde, kendilerinden haber alınamayan Mustafa Macar (73) ile birlikte yaşadığı Cavidan Aydın (70) ve kimliği belirlenemeyen bir kişinin cesedi bulundu. 3 kişiyi bıçak ve baltayla öldürdüğü ileri sürülen Macar’ın torunu M.K. (16), gözaltına alındı.

        Olay, 11 Ekim’de Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi Karandere mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, para istemek için dedesi Mustafa Macar’ın mahalle dışındaki evine giden M.K., olumsuz yanıt alınca, taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yine iddiaya göre M.K., dedesi Mustafa Macar’ı, dedesinin birlikte yaşadığı Cavidan Aydın’ı ve evde bulunan bir kişiyi, bıçak ve baltayla öldürdü. Şüpheli kaçarken, olay, aileden haber alamayan yakınlarının, bu akşam saatlerinde eve gitmesiyle ortaya çıktı. 3 kişiyi evde kanlar içerisinde ölü bulanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi ekibi sevk edildi. 

        Evde inceleme yapan ekipler mahalleye giriş ve çıkışları kapatırken, olayın ardından kaçan şüpheli M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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