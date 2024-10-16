Bursaspor Basketbol - Anorthosis Famagusta: 86-79
SALON:TOFAŞHAKEMLER: Paulo Marques (Portekiz), Blatz Zupancic (Slovenya), Petr Blahout (Çekya)BURSASPOR BASKETBOL: Pipes 8, Brown 17, Grantham 16, Mutaf 8, Gavrilovic 20, Ömer Utku Al 7, Michineau 4, Sharma 6, Berkay CandanANORTHOSIS FAMAGUSTA: Garrett 2, Smith 13, Maragkos 10, Sanadze 15, Williams 8, Eleftheriou, lliadis 5, Gregory Williams 7, Leronymidis, Townes 191'İNCİ PERİYOT: 20-19 DEVRE: 41-383'ÜNCÜ PERİYOT: 63-55 FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu'nda Bursaspor İnfo Yatırım, sahasında Kıbrıs Rum Kesimi'nin Anorthosis Famagusta takımını 86-79 yendi.
SALON:TOFAŞ
HAKEMLER: Paulo Marques (Portekiz), Blatz Zupancic (Slovenya), Petr Blahout (Çekya)
BURSASPOR BASKETBOL: Pipes 8, Brown 17, Grantham 16, Mutaf 8, Gavrilovic 20, Ömer Utku Al 7, Michineau 4, Sharma 6, Berkay Candan
ANORTHOSIS FAMAGUSTA: Garrett 2, Smith 13, Maragkos 10, Sanadze 15, Williams 8, Eleftheriou, lliadis 5, Gregory Williams 7, Leronymidis, Townes 19
1'İNCİ PERİYOT: 20-19
DEVRE: 41-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-55
FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu'nda Bursaspor İnfo Yatırım, sahasında Kıbrıs Rum Kesimi'nin Anorthosis Famagusta takımını 86-79 yendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.