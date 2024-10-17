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        Bursa'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

        BURSA'da, minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 12:57 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:00
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        Bursa'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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        BURSA'da, minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Emin Ç. idaresindeki 16 N 7492 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Harun D.'nin kullandığı 34 BAY 078 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, otomobildeki Hatem Ç. ile Hatice A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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