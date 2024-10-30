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        Ekrem İmamoğlu: Bu iktidarın kurnazlıklarından bıktık (2)

        ESNAFIZİYARET ETTİ, ALP'LERİN NÖBET TESLİM TÖRENİNİ İZLEDİTürkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, STK buluşması için geldiği Bursa'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaretinin ardından, Kapalı Çarşı ile Kozahan esnafını ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 14:25 Güncelleme: 30.10.2024 - 14:25
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        Ekrem İmamoğlu: Bu iktidarın kurnazlıklarından bıktık (2)
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        ESNAFIZİYARET ETTİ, ALP'LERİN NÖBET TESLİM TÖRENİNİ İZLEDİ

        Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, STK buluşması için geldiği Bursa'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaretinin ardından, Kapalı Çarşı ile Kozahan esnafını ziyaret etti. İmamoğlu, Tophane'deki Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini de ziyaret edip, Alp'lerin nöbet teslim törenini izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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