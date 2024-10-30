Ekrem İmamoğlu: Bu iktidarın kurnazlıklarından bıktık (2)
ESNAFIZİYARET ETTİ, ALP'LERİN NÖBET TESLİM TÖRENİNİ İZLEDİTürkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, STK buluşması için geldiği Bursa'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaretinin ardından, Kapalı Çarşı ile Kozahan esnafını ziyaret etti.
ESNAFIZİYARET ETTİ, ALP'LERİN NÖBET TESLİM TÖRENİNİ İZLEDİ
Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, STK buluşması için geldiği Bursa'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaretinin ardından, Kapalı Çarşı ile Kozahan esnafını ziyaret etti. İmamoğlu, Tophane'deki Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini de ziyaret edip, Alp'lerin nöbet teslim törenini izledi.
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