Otomobili ile yayaya çarpıp, kaçan mahalle muhtarı gözaltında

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde otomobili ile Emir Korde (74) adlı kadına çarparak ağır yaralanmasına neden olup kaçan mahalle muhtarı Orhan Ç., gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Gedelek Mahallesi'nde meydana geldi. Yerde hareketsiz yatan kadını görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Emir Korde olduğu belirlenen yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Korde, buradan sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.