Otomobili ile yayaya çarpıp, kaçan mahalle muhtarı gözaltında (2)

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobili ile Emir Korde'ye (74) çarparak ağır yaralanmasına neden olup kaçan mahalle muhtarı Orhan Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Orhan Ç., ev hapsi ve yurt dışı yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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