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        Otomobil kayaya çarptı: 1 ölü

        BURSA'nın Kestel ilçesinde yol kenarındaki kayaya çarpan otomobilin sürücüsü Şaban Ün (58) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 10:56 Güncelleme: 08.11.2024 - 11:00
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        Otomobil kayaya çarptı: 1 ölü
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        BURSA'nın Kestel ilçesinde yol kenarındaki kayaya çarpan otomobilin sürücüsü Şaban Ün (58) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 03.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Ümitalan mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e giden Şaban Ün'ün kullandığı 16 ARP 395 plakalı otomobil, yol kenarındaki kayaya çarpıp savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden çıkarılan Ün, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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