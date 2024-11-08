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        Otomobil kayaya çarptı: 1 ölü (2)

        BABASININCENAZESİNE GİDERKEN KAZA YAPMIŞ, CENAZELERİ BİRLİKTE TOPRAĞA VERİLDİBursa- Ankara karayolu, Ümitalan mevkisinde dün gece meydana gelen trafik kazasında, Şaban Ün'ün kullandığı 16 ARP 395 plakalı otomobil, yol kenarındaki kayaya çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 19:04 Güncelleme: 08.11.2024 - 19:05
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        Otomobil kayaya çarptı: 1 ölü (2)
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        BABASININCENAZESİNE GİDERKEN KAZA YAPMIŞ, CENAZELERİ BİRLİKTE TOPRAĞA VERİLDİ

        Bursa- Ankara karayolu, Ümitalan mevkisinde dün gece meydana gelen trafik kazasında, Şaban Ün'ün kullandığı 16 ARP 395 plakalı otomobil, yol kenarındaki kayaya çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü yaşamını yitirdi. Otomobili kullanan Şaban Ün’ün, Mudanya'da yaşayan babası İbrahim Ün’ün (84) cenazesine katılmak için İsviçre'den geldiği öğrenildi. Kazada ölen Şaban Ün’ün cenazesi bugün, babasıyla birlikte, Yenişehir ilçesinde bulunan Çınarlı Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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