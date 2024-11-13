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        Bursa'da iki katlı ahşap binadaki yangın endişe yarattı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki katlı ahşap binanın çatısında çıkan yangın, mahallede endişe yarattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 23:16 Güncelleme: 13.11.2024 - 23:20
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        Bursa'da iki katlı ahşap binadaki yangın endişe yarattı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki katlı ahşap binanın çatısında çıkan yangın, mahallede endişe yarattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü.

        Yangın, saat 19.30 sıralarında Yenice Mahallesi 1'inci Okul Sokak üzerinde bulunan 2 katlı ahşap binanın çatısında çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan binanın bitişiğindeki binalarda oturanlar endişe yaşarken, bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Can kaybı ve yaralının olmadığı yangında binanın çatısında hasar meydana geldi. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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