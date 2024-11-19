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        Hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

        BURSA'da ara sokaktan yola çıkan hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 09:11 Güncelleme: 19.11.2024 - 09:15
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        Hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
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        BURSA'da ara sokaktan yola çıkan hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada A.E. (3) hafif yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Huzur Caddesi’nde meydana geldi. Huzur Caddesi’nde seyir halinde olan Mustafa Kemal A. idaresindeki 02 LH 183 plakalı otomobil ile 4'üncü Kültür Sokak'tan caddeye çıkan Ahmet Ç. idaresindeki 16 K 4119 plakalı hafif ticari otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari araç yan yattı, A.E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.E., ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyanı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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