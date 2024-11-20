Navigasyondan bulduğu binadan 1,5 milyon liralık döviz çalan şüpheli, kiraladığı bungalovda yakalandı

Öte yandan 23 ayrı suç kaydı bulunan Oğuzkan K.'nin daha önce keşif yaptığı adresi, cep telefonunda navigasyondan aradığı anlar ortaya çıktı. Görüntülerde; Oğuzhan K.'nin hırsızlık yapacağı adresi, sokak sokak aradığı görüldü.

Şüphelinin yakalanması için Sakarya'da çalışma başlatılırken; Oğuzhan K., kiraladığı bungalovun kapısını açtığında karşısında polisi gördü. Gözaltına alınarak Bursa'ya getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin, hırsızlık parasıyla annesi adına aldığı otomobilin satışına ise şerh konuldu.

Olay, 7 Kasım'da Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Gümüş Sokak'taki aile apartmanında meydana geldi. Oğuzhan K., girdiği binadaki 2 daireden 41 bin dolar çaldı. 2 ev sahibinin şikayeti sonrası inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen şüphelinin aynı gün annesi adına otomobil satın aldığı ve Sakarya'da bungalov kiraladığı belirlendi.

BURSA'da bir apartmanın 2 dairesinden çaldığı yaklaşık 1,5 milyon TL'lik dövizle annesi adına otomobil satın alıp, Sakarya'ya giden Oğuzhan K. (28) kiraladığı bungalovda yakalandı. Tutuklanan şüphelinin hırsızlık yapacağı adresi navigasyondan aradığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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