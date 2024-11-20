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        Otobüs terminalinde tartıştığı büfeciyi bıçaklayan şüpheli, tutuklandı

        BURSA'da İnegöl Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde büfe işleten Metin B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 17:15 Güncelleme: 20.11.2024 - 17:20
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        Otobüs terminalinde tartıştığı büfeciyi bıçaklayan şüpheli, tutuklandı
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        BURSA’da İnegöl Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde büfe işleten Metin B.’yi (55), bineceği otobüsün saatini beklerken tartışıp bıçaklayan Selami Tezel (37), tutuklandı.

        Olay, 18 Kasım’da saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Terminalde büfe işleten Metin B., otogarda yatan bir kişiye tepki gösterdi. Bu sırada bineceği otobüsün saatini bekleyen Selami Tezel, olaya müdahale etti. Tezel ile Metin B. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Selami Tezel, bıçakla Metin B.'yi göğsünden yaralayarak kaçtı. Metin B., ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı.

        Metin B.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede ‘Kasten yaralama’ suçundan tutuklandı. Selami Tezel’in ifadesinde, “Bana hakaret etti, yumruk attı. Ben de kendimi savunmak için bıçağı savurdum” dediği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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