Otobüs terminalinde tartıştığı büfeciyi bıçaklayan şüpheli, tutuklandı

BURSA’da İnegöl Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde büfe işleten Metin B.’yi (55), bineceği otobüsün saatini beklerken tartışıp bıçaklayan Selami Tezel (37), tutuklandı.

Olay, 18 Kasım’da saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Terminalde büfe işleten Metin B., otogarda yatan bir kişiye tepki gösterdi. Bu sırada bineceği otobüsün saatini bekleyen Selami Tezel, olaya müdahale etti. Tezel ile Metin B. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Selami Tezel, bıçakla Metin B.'yi göğsünden yaralayarak kaçtı. Metin B., ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı.