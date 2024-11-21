Bursa'da lodos yaşamı olumsuz etkiledi (4)

2İŞÇİ, TADİLAT İÇİN ÇIKTIKLARI ÇATIDAN DÜŞTÜ

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Cerrah Mahallesi Kalburt mevkisinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasının çatısına tadilat için çıkan inşaat ustaları Ümit O. (40) ile Radihan C. (38), lodos nedeniyle dengesini kaybederek, 4 metre yüksekten düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ümit O. ve Radihan C.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.