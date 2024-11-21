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        Bursa'da lodos yaşamı olumsuz etkiledi (4)

        2İŞÇİ, TADİLAT İÇİN ÇIKTIKLARI ÇATIDAN DÜŞTÜBursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Cerrah Mahallesi Kalburt mevkisinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasının çatısına tadilat için çıkan inşaat ustaları Ümit O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 15:33 Güncelleme: 21.11.2024 - 15:35
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        Bursa'da lodos yaşamı olumsuz etkiledi (4)
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        2İŞÇİ, TADİLAT İÇİN ÇIKTIKLARI ÇATIDAN DÜŞTÜ

        Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Cerrah Mahallesi Kalburt mevkisinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasının çatısına tadilat için çıkan inşaat ustaları Ümit O. (40) ile Radihan C. (38), lodos nedeniyle dengesini kaybederek, 4 metre yüksekten düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ümit O. ve Radihan C.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Alanyurt Mahallesi’nde çocuklarını, okul çıkışında karşılayan veliler zor anlar yaşadı. Öğrencilerle velileri yürümekte güçlük çekti.

        LODOSTA HAVALANAN TAVUK, 4'ÜNCÜ KATTAKİ BALKONA KONDU

        Ağaçların ve tabelaların devrildiği Yenimahalle’de ise bir beç tavuğu lodosta havalanarak, 4 katlı binanın en üst katındaki balkon demirlerine kondu. Tavuğun, demir üstünde güçlükle durduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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