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        Bursa'yı lodos vurdu; itfaiye 128 ihbara müdahale etti (2)

        DENİZİLE KARA BİRLEŞTİBursa'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 13:33 Güncelleme: 23.11.2024 - 13:35
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        Bursa'yı lodos vurdu; itfaiye 128 ihbara müdahale etti (2)
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        DENİZİLE KARA BİRLEŞTİ

        Bursa'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki 7 kilometre uzunluğundaki sahilde, dev dalgalar sahil bandını doldurdu. Deniz ile karanın birleştiği sahil şeridinde bulunan iş yerleri su ile dolarken, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ ekipleri sahil şeridindeki suların tahliyesine başladı.

        ULUDAĞ'A KAR YAĞDI

        Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak, Uludağ'da kar yağışına dönüştü. Meteoroloji yetkilileri yağışların gece boyunca devam edeceğini belirtirken; Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü. Kar yağışı, tesislerini yeni sezona hazırlayan otel sahiplerini sevindirdi.

        Nilüfer ilçesi Atlıçayır Bulvarı da sağanak nedeniyle su ile doldu. Belediye ekipleri, bulvarda çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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