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        Harçlık vermeyen dedesini bıçakla öldüren şüpheli adliyede (3)

        HAYATINIKAYBETTİBursa'nın İnegöl ilçesinde İbrahim İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 21:25 Güncelleme: 23.11.2024 - 21:30
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        Harçlık vermeyen dedesini bıçakla öldüren şüpheli adliyede (3)
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        HAYATINIKAYBETTİ

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde İbrahim İ.'nin, harçlık vermediği gerekçesiyle ekmek bıçağıyla defalarca bıçakladığı dedesi Kemal Kızılaslan, tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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