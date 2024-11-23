Harçlık vermeyen dedesini bıçakla öldüren şüpheli adliyede (3)
HAYATINIKAYBETTİBursa'nın İnegöl ilçesinde İbrahim İ.
HAYATINIKAYBETTİ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde İbrahim İ.'nin, harçlık vermediği gerekçesiyle ekmek bıçağıyla defalarca bıçakladığı dedesi Kemal Kızılaslan, tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
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