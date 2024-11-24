Uludağ'da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı (4)

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da kar yağışı aralıksız devam ediyor. 1’inci ve 2’nci Oteller Bölgesi’ndeki pistler karla kaplanırken, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 50 metreye düştüğü Uludağ’da sürücüler zor anlar yaşıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.