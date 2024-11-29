Bursa'da yoğun sis; görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

İnegöl ilçesinde sabahın ilk saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin zaman zaman 20 metreye kadar düştüğü ilçede sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araç sürücüleri dörtlü farlarını yakıp, yavaş ilerlerken bazıları araçlarını park edip, sisin kalkmasını bekledi.

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