Bursa'da 11 kaçak göçmen yakalandı

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin kırsal Hamzabey ve Çeltikçi mahallerinde ülkeye kaçak yollarla giren göçmenler olduğunu belirledi. Cumhuriyet savcılığından alınan izinle jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 7’si Afganistan, 4’ü Suriye uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

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