Bakan Yumaklı: Bütün bir sektörü töhmet altında bırakmak, en hafif tabiriyle aymazlıktır (3)

'NASILOLSA HERKES BİLİYOR DEMEMEK LAZIM'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti. Ayyıldız ile bir süre görüşen Yumaklı, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Türkiye'nin AK Parti iktidarında, 22 yılda büyük değişim yaşadığını ifade eden Bakan Yumaklı, "Artık Türkiye AK Parti iktidarıyla birlikte vatandaşın devlete gidip, derdine derman aradığı değil, devletin vatandaşına gidip 'Sana nasıl hizmet edebilirim?' diye sorduğu bir döneme girmiş olduk. Bu zihinsel devrim bile Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin en bariz, en açık göstergesi. Hep söylüyoruz, ‘hafıza-i beşer nisyan ile malüldür.’ Nasıl olsa herkes biliyor dememek lazım. Nereden nereye gelindiğini, mutlaka ama mutlaka anlatmak lazım. Türkiye'nin hangi aşamalardan geçtiğini de bu minvalde hatırlamamız ve hatırlatmamız gerekir. Çünkü en büyük problemimiz, vesayetleydi hatırlarsanız. Sizler için, sizin adınıza düşünüp, sizin adınıza karar verip, sonra da ona uymanızı ve hatta kendilerine tabi olmanızı bekleyen bir anlayıştan, bugün çalmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayan bir teşkilatın anlayışının iktidar olduğu bir dönemdeyiz. Bunlar hiçbir zaman sözde olmadı. Gerçekten, gönülden, özde adalet, özde özgürlük, özde istiklal ve demokrasi mücadelesiyle bu süreci yönetiyoruz ve yönetmeye devam edeceğiz inşallah. Hep söylediğimiz gibi milletimizin onuru, refahı ve geleceği için her alanda mücadele etmek, bizim olmazsa olmazımız ve birinci önceliğimiz olacak" dedi.

'GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ' Dünyanın çeşitli bölgelerde yaşanan çatışma ve gerilimler nedeniyle kırılgan bir döneme girdiğini söyleyen Yumaklı, şöyle konuştu: "Suriye topraklarındaki gelişmeleri ya da sadece orayı değil, ülkemizin etrafındaki yakın ya da uzak ülkelere baktığımızda, hakikaten dünyanın çok kırılgan bir döneme girdiğini ve bu dönemde mutlaka ama mutlaka çok güçlü olmanın gerekli ve zorunlu bir hal olduğunu söylemek ve bunun altını çizmek gerekiyor. Sadece askeri olarak değil, bunu belirtmek istiyorum. Bugün eğer gıda arz güvenliğimizi teminat altına almazsak, sanayi gelişimi, yerel yönetimler gelişimi, toplumsal gelişim gibi bütün başlıklardan, aklınıza ne gelirse gelsin güçlü olmak zorundayız. Çünkü hepimiz birer dişlinin parçaları gibiyiz. Doğru bir şekilde, senkronize bir şekilde işlemek durumundayız. Tabii siz bu anlamda bir güce sahip olduğunuzda artık bölgenizde milli güvenliğimiz öncelikli olmak üzere, daima barışın ve huzurun sağlanması için aranan bir aktör haline geliyorsunuz. Bunu hepimiz müşahede ediyoruz ki artık Türkiye dünyanın en büyük krizlerinde ortaya koyduğu iradeyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, o irade ile birlikte Cumhur İttifakı'nın bu anlamdaki önemini Sayın Cumhurbaşkanımız her daim belirtiyor, o birliktelik ve beraberlikle, Türkiye artık o krizlerin arabulucusu, o krizlerin çözümü için bir anahtar rolünü pekiştirmiş durumda."