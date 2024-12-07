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        Hafif ticari aracın çarptığı demir duba yerinden fırlayıp polis memurunun başına isabet etti; o anlar kamerada

        BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın akaryakıt istasyonunda çarptığı demir duba yerinden fırlayıp, o sırada istasyonun fiyat panosunun önünde oturan polis memuru Bilal Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 18:37 Güncelleme: 07.12.2024 - 18:40
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        Hafif ticari aracın çarptığı demir duba yerinden fırlayıp polis memurunun başına isabet etti; o anlar kamerada
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        BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın akaryakıt istasyonunda çarptığı demir duba yerinden fırlayıp, o sırada istasyonun fiyat panosunun önünde oturan polis memuru Bilal Y.’nin başına isabet etti. Polis memuru ağır yaralanırken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Kent meydanı istikametine gitmekte olan Şerafettin S. yönetimindeki 16 AOY 390 plakalı hafif ticari araç, Anadolu Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'ndeki Davutdede Metro İstasyonu'na geldiğinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonunun önündeki çöp konteynerine ve istasyonun girişinde bulunan demir dubaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle çöp konteyneri yoldan geçen Elmira D.'yi düşürürken, yerinden fırlayan yaklaşık 1 metre uzunluktaki duba, akaryakıt istasyonu fiyat panosunun önünde oturan ve mesai saatleri dışında olan polis memuru Bilal Y.'nin başına isabet etti. Kazada Elmira D. yara almazken, başına aldığı darbe nedeniyle Bilal Y., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis memuru Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Bilal Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri hafif ticari araç sürücüsü Şerafettin S.'yi gözaltına alındı.

        OLAY ANI KAMERADA

        Öte yandan kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; hafif ticari aracın önce çöp konteynerine çarptığı, devrilen konteynerin yoldan geçen Elmira D.'yi düşürdüğü anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca; aracın daha sonra çarparak yerinden söktüğü demir dubanın fırlayıp Bilal Y.'ye isabet ettiği de yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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