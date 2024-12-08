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        Bursa'da Suriyelilerden Atatürk posterleriyle kutlama (2)

        DAVUL-ZURNAEŞLİĞİNDE HALAY ÇEKTİLER Suriye'nin başkenti Şam'a giren muhalif grupların kontrolü ele almasının ardından Bursa'da yaşayan Suriyeliler, davul-zurna eşliğinde halay çekerek kutlama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 14:31 Güncelleme: 08.12.2024 - 14:35
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        Bursa'da Suriyelilerden Atatürk posterleriyle kutlama (2)
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        DAVUL-ZURNAEŞLİĞİNDE HALAY ÇEKTİLER

        Suriye’nin başkenti Şam’a giren muhalif grupların kontrolü ele almasının ardından Bursa’da yaşayan Suriyeliler, davul-zurna eşliğinde halay çekerek kutlama yaptı. Suriyeliler, kalabalık gruplar halinde, Osmangazi ilçesi Çarşamba semtindeki sokak aralarında, ellerinde meşaleler ve bayraklarla yürüdü.

        İnegöl ilçesinde yaşayan Suriyeliler de bu gelişmenin ardından eski belediye binası önünde toplanıp, sloganlar atarak kutlama yaptı.

        Barış YILMAZ-Yavuz YILMAZ/BURSA,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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