Bursa'da Suriyelilerden Atatürk posterleriyle kutlama (2)

İnegöl ilçesinde yaşayan Suriyeliler de bu gelişmenin ardından eski belediye binası önünde toplanıp, sloganlar atarak kutlama yaptı.

Suriye’nin başkenti Şam’a giren muhalif grupların kontrolü ele almasının ardından Bursa’da yaşayan Suriyeliler, davul-zurna eşliğinde halay çekerek kutlama yaptı. Suriyeliler, kalabalık gruplar halinde, Osmangazi ilçesi Çarşamba semtindeki sokak aralarında, ellerinde meşaleler ve bayraklarla yürüdü.

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