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        Bursa'da freni boşalan hafriyat kamyonu önce 2 araca, sonra da evin duvarına çarptı; 2 yaralı

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde freni boşalan hafriyat kamyonu önce işçi servisine, ardından şehir içi yolcu minibüsüne çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 20:07 Güncelleme: 09.12.2024 - 20:10
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        Bursa'da freni boşalan hafriyat kamyonu önce 2 araca, sonra da evin duvarına çarptı; 2 yaralı
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        BURSA’nın Orhangazi ilçesinde freni boşalan hafriyat kamyonu önce işçi servisine, ardından şehir içi yolcu minibüsüne çarptı. Sürüklenen kamyon, daha sonra bir evin duvarına çarparak devrildi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesinde meydana geldi. Ömer Demir (26) yönetimindeki 16 VL 567 plakalı Orhangazi Belediyesi’ne ait kamyonun, Fındıklı Yolu üzerinden rampa aşağı gittiği sırada, iddiaya göre freni boşaldı. Kamyon önce önünde seyir halinde bulunan Tacettin Tunçbilek'in (55) kullandığı 16 S 7541 plakalı işçi servisine, ardından karşı yönden gelmekte olan Mustafa Cihan (35) yönetimindeki 16 M 8522 plakalı şehir içi yolcu taşıyan minibüse çarptı. Kamyon, Hamzalı Yolu Caddesi’nde kaldırımda park halinde bulunan otomobile, daha sonra da bir evin duvarına çarparak devrildi. Şoför Ömer Demir kamyonda sıkışırken, kazaya karışan minibüste bulunan bir yolcu da kırılan cam parçaları nedeniyle hafif yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışan şoför itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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