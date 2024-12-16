Üniversiteli Yusuf, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kaza, 14 Aralık’ta sabah saatlerinde Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi İzmir Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Yusuf Çakan yönetimindeki 16 BGC 114 plakalı motosiklet, virajda devrildi. Kazada ağır yaralanan Çakan, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çakan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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