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        Üniversiteli Yusuf, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

        BURSA'da virajda devrilen motosikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Yusuf Çakan (23), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 14:23 Güncelleme: 16.12.2024 - 14:25
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        Üniversiteli Yusuf, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
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        BURSA’da virajda devrilen motosikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Yusuf Çakan (23), hayatını kaybetti.

        Kaza, 14 Aralık’ta sabah saatlerinde Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi İzmir Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Yusuf Çakan yönetimindeki 16 BGC 114 plakalı motosiklet, virajda devrildi. Kazada ağır yaralanan Çakan, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çakan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Yusuf Çakan’ın cenazesi toprağa verilmek üzere, memleketi Ağrı’ya gönderildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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