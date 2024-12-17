Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Yalova-Bursa kara yolu Karsak Kavşağı otoban ayrımında meydana geldi. Orhangazi’den Bursa istikametine seyreden Adem T. (34) idaresindeki 16 HK 350 plakalı otomobil, otoban kavşağı girişinde, direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla kontrolden çıkıp bariyere çarptı. Otomobilin sürücüsü ile yanındaki kadın, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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