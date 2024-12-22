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        İki otomobil çarpıştı; 1'i çocuk, 4 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'çocuk, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 15:50 Güncelleme: 22.12.2024 - 15:55
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        İki otomobil çarpıştı; 1'i çocuk, 4 yaralı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1’çocuk, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, İnegöl-Yenişehir yolunda meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir yönüne ilerleyen Gökmen S. (46) yönetimindeki 16 KGR 27 plakalı otomobil, aynı yöne giderken sola dönüş yapmak isteyen Ertekin K.’nin (52) kullandığı 16 BDD 314 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle, 16 KGR 27 plakalı otomobilde bulunan Melike Ünver S. (38) ve Hüseyin Eymen S. (6) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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