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        Kardeşinin kazada öldüğü yerde diğer kardeşini aracıyla sıkıştıran sürücüyü bıçakladı, indirimli 8 yıl ceza aldı

        BURSA'dabir kardeşinin 3 yıl önce kazada öldüğü yerde, diğer kardeşi Suat Ekmekci'nin (25) kullandığı otomobili sıkıştırarak, kaza yapmasına neden olduğunu iddia ettiği aracın sürücüsü Enes Alptuğ Gültekin'i (29), 4 yerinden bıçaklayarak yaralayan Murat Ekmekci (28), 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, 'iyi hal' indirimiyle 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 12:12 Güncelleme: 31.12.2024 - 12:15
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        Kardeşinin kazada öldüğü yerde diğer kardeşini aracıyla sıkıştıran sürücüyü bıçakladı, indirimli 8 yıl ceza aldı
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        BURSA’dabir kardeşinin 3 yıl önce kazada öldüğü yerde, diğer kardeşi Suat Ekmekci’nin (25) kullandığı otomobili sıkıştırarak, kaza yapmasına neden olduğunu iddia ettiği aracın sürücüsü Enes Alptuğ Gültekin’i (29), 4 yerinden bıçaklayarak yaralayan Murat Ekmekci (28), ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, ‘iyi hal’ indirimiyle 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, nisan ayında Karacabey ilçesinin kırsal Dağesemen Mahallesi’nde meydana geldi. 34 SF 507 plakalı otomobiliyle ilçe merkezine doğru giden Enes Alptuğ Gültekin, iddiaya göre karşı yönden gelen Suat Ekmekci yönetimindeki otomobile yol vermeyip sıkıştırarak kaza yapmasına neden oldu. Araç hasar görürken, Suat Ekmekci ailesini arayarak kaza yaptığını söyledi. Bunun üzerine Suat Ekmekci'nin babası, annesi ve kız kardeşi kaza yerine gelip, kazaya neden olmakla suçlanan Gültekin'in kullandığı otomobili durdurdu. Taraflar arasında tartışma çıkarken, Suat Ekmekci’nin ağabeyi Murat Ekmekci de otomobiliyle olay yerine geldi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Cebindeki bıçağı çıkartan Murat Ekmekci, Enes Alptuğ Gültekin'i 3'ü göğsüne, 1’i de sırtına isabet eden 4 bıçak darbesiyle yaraladı. Gültekin, kanlar içerisinde yere yığılırken, o anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

        Enes Alptuğ Gültekin, otomobilde bulunan 2 arkadaşı tarafından Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Murat Ekmekçi ise tutuklandı.

        ‘3 YIL ÖNCE AYNI YERDE DİĞER KARDEŞİM KAZA YAPIP ÖLMÜŞTÜ’

        Soruşturmanın ardından hakkında, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Murat Ekmekci’nin yargılanmasına devam edildi. Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ekmekci ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede savunma yapan Murat Ekmekci, olay günü kardeşinin kendisini cep telefonuyla arayarak kaza yaptığını söylediğini belirterek, “Kardeşim Suat, korku ve panik içeren ses tonuyla beni arayıp 'Kaza yaptım' dedi. Hemen söylediği yere gittim. Olay yerini görünce şok oldum. Gözlerime inanamadım. Aynı yerde 3 yıl önce diğer kardeşim kaza yapıp ölmüştü. Suat'a da bir şey olacak diye çok korktum. Suat'ın kaza yaptığını öğrenince travma yaşadım. Pişmanım" dedi.

        AVUKATI SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİNİ İSTEDİ

        Sanık avukatı Alper Kahraman da müvekkilinin kendisini savunmak amacıyla bıçağını kullandığını, tahrik eden ilk hamlenin karşı taraftan geldiğini belirtti. Kamera görüntülerinin de savunmalarını destekler nitelikte olduğunu ve suçun vasfının değişmesi gerektiğini söyleyen Kahraman, “Dosya kapsamında değerlendirilen eylemde müvekkilin müştekiye yönelik eyleminin vasfında hataya düşülmektedir. Olayın başlangıcında kolluk tarafından düzenlenen tüm evrakların ‘Kasten yaralama’ şeklinde tanzim edildiği, ancak müştekinin hayati tehlike geçirmiş olmasından kaynaklı olarak dosya bir anda ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçuna dönüştürülmüş ve müvekkil hukuksuz bir şekilde ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanmıştır. İddianame tanzimi de bu doğrultuda gerçekleştirilmiş ve mütalaada yine bu yönde olmakla hukuka aykırıdır. Suç vasfı yaralamadır” diye konuştu.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 10 yıl hapis cezası verdiği sanığın, duruşmadaki iyi halini dikkate alarak, cezayı 8 yıl 4 aya indirip, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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