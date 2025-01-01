Bursa'da 2024'ün son bebeği Ezgi Ela, 2025'in ilk bebeği Bilge oldu

BURSA’da 2024 yılının son bebeği Ezgi Ela, 2025 yılının ilk bebeği ise Bilge oldu.

Bursa Şehir Hastanesi’nde dünyaya gelen Gülcan ve Metin Çağlayan çiftinin bebekleri Ezgi Ela 2024 yılının son bebeği, Elif ve Nevzat Ünlü çiftinin kızları Bilge ise 2025 yılının ilk bebeği oldu. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız ve eşi İpek Saldız, her iki aileyi de ziyaret etti. Saldız çifti, aileler çiçek ve bebek seti hediye etti, altın taktı.