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        Bursa'da 2024'ün son bebeği Ezgi Ela, 2025'in ilk bebeği Bilge oldu

        BURSA'da 2024 yılının son bebeği Ezgi Ela, 2025 yılının ilk bebeği ise Bilge oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 02:37 Güncelleme: 01.01.2025 - 02:40
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        Bursa'da 2024'ün son bebeği Ezgi Ela, 2025'in ilk bebeği Bilge oldu
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        BURSA’da 2024 yılının son bebeği Ezgi Ela, 2025 yılının ilk bebeği ise Bilge oldu.

        Bursa Şehir Hastanesi’nde dünyaya gelen Gülcan ve Metin Çağlayan çiftinin bebekleri Ezgi Ela 2024 yılının son bebeği, Elif ve Nevzat Ünlü çiftinin kızları Bilge ise 2025 yılının ilk bebeği oldu. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız ve eşi İpek Saldız, her iki aileyi de ziyaret etti. Saldız çifti, aileler çiçek ve bebek seti hediye etti, altın taktı.

        Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, “2024'ün son dakikalarında Bursa Şehir Hastanesi’nde sağlık personelini, yılın son bebeğini ve 2025’in ilk bebeğini ziyaret ettik. Allah onlara uzun ömürler versin. Sağlık emekçilerimize teşekkür ediyorum. Kentimize de kazasız, belasız, mutlu ve huzurlu yeni bir yıl diliyorum. Herkesin yeni yılı kutlu olsun” dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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