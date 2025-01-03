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        Simitçi ve esnaf gibi davranıp olaylara müdahale ediyorlar

        BURSA'da, çarşı ve pazar gibi kalabalık yerlerde görevlendirilen Güven Timleri, yankesicilere ve dolandırıcılara karşı, esnafın giydiği kıyafetleri giyip, olaylara anında müdahale ediyorlar.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:20 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:25
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        Simitçi ve esnaf gibi davranıp olaylara müdahale ediyorlar
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        BURSA'da, çarşı ve pazar gibi kalabalık yerlerde görevlendirilen Güven Timleri, yankesicilere ve dolandırıcılara karşı, esnafın giydiği kıyafetleri giyip, olaylara anında müdahale ediyorlar. Bir kişinin montunun cebindeki telefonu çalan şüphelinin, simit tezgahındaki polisin müdahalesiyle yakalandığı anlar, DHA muhabiri tarafından görüntülendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri, halkın yoğun olduğu noktalarda simitçi ve esnaf gibi davranarak denetimlerini sürdürüyor. Çarşı ve pazar gibi kalabalık yerlerde görevlendirilen Güven Timleri, yankesicilere ve dolandırıcılara karşı, esnafın giydiği kıyafetleri giyip, onlar gibi hareket ederek olaylara anında müdahale ediyor. Simitçi, kestaneci, temizlik işçisi, ayakkabı boyacısı, aşçı ve otopark görevlisi gibi görünüp, gün boyu, şehrin kalabalık noktalarında yaya olarak devriye gezen ekipler, anlık müdahaleleriyle hırsızlık olaylarının önünü kesiyor.

        Kentin en kalabalık noktalarından biri olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından Uzun Çarşı’da, simit tezgahının başındaki polis, alışveriş yapan bir kişinin montunun cebinden, yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalınırken müdahale etti. Polis, beraberindeki ekip arkadaşıyla şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüpheli gözaltına alınırken, çaldığı cep telefonu ise sahibine verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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