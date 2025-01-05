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        Tartıştığı amcasını defalarca bıçakladı

        BURSA'da Kadir Z.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 18:05 Güncelleme: 05.01.2025 - 18:10
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        Tartıştığı amcasını defalarca bıçakladı
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        BURSA'da Kadir Z. (20), tartıştığı amcası Efe Z.’yi (27) defalarca bıçakladı. Efe Z.’nin ağır yaralandığı kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Kadir Z. ile amcası Efe Z. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Kadir Z., yanındaki bıçakla amcasını defalarca bıçakladı. Efe Z. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliye çevredekiler müdahale etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadir Z. gözaltına alınırken, ağır yaralanan Efe Z., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede tedaviye alındı. Vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbesi alan Efe Z.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        YERDE DE BIÇAKLAMAYA DEVAM ETTİ

        Öte yandan, olay çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, Kadir Z.’nin amcasını bıçakladığı, yere düştükten sonra da bıçaklamaya devam ettiği, çevredekilerin araya girerek şüpheliyi uzaklaştırdığı görüldü.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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