Taraftarların marketteki bıçaklı kavgasında şüpheli serbest kaldı

BURSA'da dün akşam oynanan Galatasaray ile Göztepe maçına giden taraftarlar arasında çıkan kavgada, A.A. ve M.E. yaralandı. Şüphelilerden E.K. sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Gemlik ilçesinde meydana geldi. Süper Lig'in 18'inci haftasında dün akşam saat 19.00'da İstanbul'da oynanan Galatasaray - Göztepe maçına otobüslerle giden her iki takımın taraftarları, Umurbey Kavşağı'ndaki markette karşılaştı. Taraftarlar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Galatasaray taraftarı A.A. ve M.E. bıçaklanarak yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.