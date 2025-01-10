Çöken iskele ile zemin kata düşen işçi, o anları kaydetti

BURSA'da bir inşaatın 3'üncü katındaki platform iskele çöktü. İskele ile zemin kata düşen işçi, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde yapımı devam eden site inşaatında meydana geldi. 3'üncü katta çalışan işçi, üzerinde bulunduğu iskeledeki dengesizliği fark edip, cep telefonu kamerasıyla görüntü almaya başladı. Kısa bir süre sonra platform iskele, üzerindeki 2 işçiyle beraber büyük bir gürültüyle zemin kata düştü. İşçiler hafif yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.