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        Çöken iskele ile zemin kata düşen işçi, o anları kaydetti

        BURSA'da bir inşaatın 3'üncü katındaki platform iskele çöktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 15:33 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:35
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        Çöken iskele ile zemin kata düşen işçi, o anları kaydetti
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        BURSA'da bir inşaatın 3'üncü katındaki platform iskele çöktü. İskele ile zemin kata düşen işçi, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Olay, saat 13.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde yapımı devam eden site inşaatında meydana geldi. 3'üncü katta çalışan işçi, üzerinde bulunduğu iskeledeki dengesizliği fark edip, cep telefonu kamerasıyla görüntü almaya başladı. Kısa bir süre sonra platform iskele, üzerindeki 2 işçiyle beraber büyük bir gürültüyle zemin kata düştü. İşçiler hafif yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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